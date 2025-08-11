Orit Btesh: la mujer detrás del corazón literario del país

Con emoción contagiosa y una sonrisa que delata pasión, Orit Btesh, presidenta de la Cámara Panameña del Libro (CAPALI), celebra el arranque de la edición número 21 de la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL).

Este año, el evento se extiende por primera vez durante toda una semana —del lunes hasta el domingo— en el Centro de Convenciones Atlapa, con Marruecos como país invitado y una vibrante programación que promete llenar de historias cada rincón.

Tras 14 años liderando la organización de esta fiesta de las letras, Btesh reconoce que la feria ha echado raíces profundas en el país. “En Panamá sí se lee”, repite con firmeza, convencida de que el auge del evento es fruto de una siembra de años. Con más de 600 actividades, pabellones temáticos, el Corredor de los Museos y un espacio especial para el Canal de Panamá, la FIL se consolida como el evento cultural más importante del país.

Frente al auge digital, Btesh se muestra optimista y realista: “Las redes sociales no han desplazado al papel”, asegura. Aunque los jóvenes estén conectados a sus celulares, siguen prefiriendo los libros físicos, especialmente trilogías y ciencia ficción. De hecho, afirma que las ventas de libros en papel han crecido a nivel mundial, y que la literatura clásica también está viviendo un regreso inesperado entre las nuevas generaciones.

En Panamá, los libros de superación siguen como los más vendidos, pero los jóvenes exploran nuevas narrativas, explicó. La presidenta de Capali observa esta tendencia con entusiasmo, consciente de que leer transforma. Y aunque aún no ha encontrado tiempo para escribir el libro que recopile todos los discursos que ha dado en la feria, durante el tiempo que lleva al frente, no descarta hacerlo cuando se jubile: “Para eso necesitas tiempo, para sentarte a escribir”, confiesa entre risas.