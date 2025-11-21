$!Nuevas atracciones en iglesias del Casco

Con la presentación de “El nuevo capítulo de la historia viva”, el proyecto Iglesias del Casco Antiguo no solo fortalece la preservación del patrimonio religioso de la ciudad de Panamá, sino que también amplía su propuesta cultural con una agenda permanente diseñada para conectar a visitantes y comunidades con más de tres siglos de historia.

El programa cultural integra actividades educativas, recorridos sensoriales, exposiciones, experiencias inclusivas y visitas guiadas que buscan ofrecer una vivencia inmersiva dentro de los templos históricos del Casco Antiguo.

Iglesias Casco Antiguo (ICA) surge como “una alianza entre la Iglesia, la empresa privada y la comunidad, que demostró que cuando se trabaja en equipo, la fe puede transformarse en desarrollo, y el patrimonio, en oportunidad”, afirmó Ricardo Gago Salinero, presidente de ICA.

La iniciativa abarca seis templos icónicos, además del Museo de la Orden de la Merced, el Museo de Arte Moderno y el Mirador de San Francisco de Asís, desde donde se aprecian vistas 360° de la ciudad. Entre las experiencias destacan los recorridos patrimoniales y temáticos, talleres comunitarios, actividades para estudiantes, presentaciones artísticas y rutas diseñadas para personas con movilidad reducida o necesidades especiales.

Asimismo, ICA integrará a operadores turísticos y guías mediante un sistema de comisiones que busca dinamizar el circuito cultural del Casco.