Nazario Barrios: el ‘Acordeón de Oro’ en el típico

El tipiquero Nazario Barrios creció rodeado de música. Su abuelo Hilario Barría fue violinista, su tío Emilio guitarrista y su padre acordeonista, lo que sembró en él la pasión que hoy lo mantiene como una de las figuras destacadas de la música típica panameña.

“Yo realmente vengo de una familia de músicos, yo creo que todo mi talento viene de sangre”, recordó Barrios, quien agarró su primer acordeón a los ocho años, inspirado por su padre y guiado por maestros como Óscar Carrasco, “Chichi” Barrios y Chimino Moreno.

A los 12 años tocó su primer baile, una experiencia que marcó su inicio profesional. Luego, a los 18 años empezó su agrupación ‘El Ritmo Distinguido’ que hoy dirige con más de 50 temas grabados y un estilo que mezcla cumbia con un toque de salsa. “Estoy feliz con el público que siempre nos apoya, mi cumbia sigue llegando a cada rincón”, expresó.

Su trayectoria ha estado acompañada de triunfos en concursos como: Cuna de Acordeones (2009), Encuentro de la Cumbia (2022), y otros.

Conocido como ‘El Acordeón de Oro de Panamá’, dijo: “sigan pendientes porque todavía Nazario Barrios tiene para rato... vamos a seguir grabando y complaciendo a todos”.