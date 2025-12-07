Muere a los 73 años el célebre fotógrafo británico Martin Parr

El fotógrafo británico Martin Parr, reconocido por sus imágenes de colores saturados y su perspectiva irónica sobre la sociedad de consumo, falleció a los 73 años, anunció el domingo su fundación.

”Con gran pesar anunciamos que Martin Parr falleció (el sábado) en su casa de Bristol”, informó la fundación y la agencia Magnum Photos, para la que trabajó durante muchos años.

No se especificó la causa de su muerte, pero al fotógrafo se le había diagnosticado en mayo de 2021 mieloma, un cáncer de la sangre.

Parr alcanzó el estrellato gracias a su estética de inspiración publicitaria, con primeros planos y colores saturados, su toque británico y sus temas recurrentes, como el turismo de masas y el consumismo.

Su reputación como observador de la vida británica se extiende mucho más allá del círculo de los aficionados a la fotografía, y su obra, a veces etiquetada como kitsch, le ha granjeado tanto admiradores como detractores.

Nacido en Surrey el 23 de mayo de 1952, Parr se inició en la fotografía gracias a su abuelo.

Al comenzar su carrera en la década de 1970, después de estudiar en la Universidad de Manchester, tomó fotografías en blanco y negro, siguiendo los pasos de los grandes maestros de la época, como Henri Cartier-Bresson.

Pero se sintió irresistiblemente atraído por objetos inusuales como las postales... y el color. “Una vez que probé el color, no volvió atrás”, declaró a la AFP en 2022.

Fue a mediados de la década de 1980 cuando alcanzó el reconocimiento con “Last Resort”, una serie de fotografías de turistas de clase media en Brighton, que incluían el típico fish and chips (pescado con papas fritas), bañistas bronceados y parques de atracciones infantiles.