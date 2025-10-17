“Mujer Vital”, claves para lograr bienestar

El evento Mujer Vital, liderado por la especialista en ortopedia y traumatología, Dra. Aldimarina López, está listo para transformar la salud de las panameñas. La jornada se realizará este sábado 18 de octubre, de 1:00 a 6:00 p.m., en el hotel Le Méridien, y se enfocará exclusivamente en brindar educación de salud integral.

La Dra. López, quien también es especialista en osteología (enfermedades de los huesos), explica que la motivación nace de su experiencia: “Mi preocupación diaria es ver gente tan mal. Tengo 15 años de experiencia y todas las semanas estoy operando fracturas por fragilidad. La idea es poder darle educación en salud a la población”.

Las participantes accederán a información de primera mano sobre salud hormonal, ginecología, sistema musculoesquelético (a cargo de la Dra. López), deportología, salud mental (con una psiquiatra sobre ansiedad) y nutrición (con una profesora universitaria que abordará la dieta antiinflamatoria). “Nosotros no necesitamos centros de salud para gente enferma, necesitamos es prevención”, afirma la Dra. López.