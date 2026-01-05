Muere Eva Schloss, superviviente de Auschwitz y hermanastra de Ana Frank

Eva Schloss, superviviente del holocausto, hermanastra póstuma de Ana Frank y trabajadora incansable para transmitir sus memorias a los jóvenes, murió el sábado en Londres a los 96 años, anunció su fundación en un comunicado.

Su familia expresó este domingo su "gran tristeza" por la pérdida de esta "mujer extraordinaria, superviviente del campo de Auschwitz, devota educadora sobre el holocausto, incansable en su trabajo por la memoria, la comprensión y la paz".

El rey Carlos III, que bailó con ella durante un evento en Londres en 2022, y su esposa Camila, madrina de su fundación Anne Frank UK, dijeron estar "profundamente entristecidos".

"Tuvimos el privilegio y el orgullo de haberla conocido y la admiramos profundamente", indicó la pareja real en X.

Eva Schloss cofundó esa organización en 1990 para transmitir la memoria del holocausto entre los jóvenes y luchar contra los prejuicios.

Eva Geiringer, su nombre de soltera, nació en Austria en 1929, y era una niña cuando los nazis invadieron su país.

Su familia judía huyó en un primer momento a Bélgica y luego a Ámsterdam, en Países Bajos, donde se instaló frente a la casa de Ana Frank, que se hizo mundialmente famosa tras su muerte a raíz de su diario.

Las dos niñas tenían la misma edad y solían jugar juntas.

Pero a partir de 1942, las dos familias tuvieron que esconderse para evitar ser deportadas. Eva y su madre, Elfriede, su padre Erich y su hermano Heinz fueron traicionados dos años después por un simpatizante nazi.

Fueron detenidos el día en que ella cumplió 15 años y enviados al campo de exterminio de Auschwitz en mayo de 1944.

Eva, que pudo permanecer en contacto con su madre, fue separada de su padre y de su hermano, ambos muertos en cautiverio.

Ana Frank murió en 1945 en el campo de concentración de Bergen-Belsen.

Poco después de su liberación, en 1945, Eva se instaló en Londres para estudiar y conoció a su futuro esposo, Zvi Schloss.

Su madre, que regresó a Ámsterdam, se casó en 1953 con el padre de Ana Frank, Otto, quien a su regreso de Auschwitz se encontraba viudo.

El matrimonio Schloss, que tuvo tres hijas, obtuvo la nacionalidad británica. Eva Schloss recuperó asimismo la nacionalidad austriaca en 2021, cuando tenía 92 años.

Schloss escribió varios libros y contó su experiencia por todo el mundo. Desde 2013, era miembro de la orden del imperio británico.

"Con más de 90 años, habló con pasión incansable, a menudo dando varias conferencias por día, incluso en prisiones y escuelas", indicó en un comunicado Gillian Walnes, vicepresidenta de la Fundación Ana Frank en Reino Unido.

"El legado de Eva continúa vivo en las vidas que tocó y en la historia que con tanto coraje mantuvo viva", agregó.