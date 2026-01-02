Facebook icon
viernes, 02 enero 2026
Cultura
Lanzan el “Beat Battle” de Panamá Crossroads
El concurso busca descubrir a nuevos talentos musicales en la escena electrónica y darlo a conocer en el festival
Cortesía | Los artistas panameños Kevin Keene y Lloyd Keene.
Zulema Emanuel
02 de enero de 2026
Tags:
festival
|
música
|
Concurso
|
Panama Crossroads
|
Panamá
|
