Influenza y el VSR, los virus respiratorios con mayor frecuencia en el país, según Minsa

Actualmente, en el país se han identificado la circulación de los virus respiratorios: Influenza, Virus Sincitial Respiratorio (VSR), Parainfluenza, SARS-CoV-2 y Rinovirus; identificándose con mayor frecuencia la influenza y el VSR, según el reporte de la semana epidemiológica 51 del 2025 (SE 51) de 2025, del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa).

Influenza

El porcentaje de positividad del virus de la influenza para esta Semana Epidemiológica (SE) se calculó en 19.6%, ubicándose por encima del umbral de alerta y con una tendencia al aumento en comparación con las semanas anteriores. Durante esta semana epidemiológica se notificaron 9 defunciones por influenza y se actualizó una defunción correspondiente a la SE 48, alcanzando un acumulado de 109 defunciones en lo que va del año.

De las 109 defunciones por influenza, el 51.4% (56) corresponde a hombres. Según grupo etario, el 45% (50) de las defunciones se notificó en personas de 65 años y más. Asimismo, el 85.3% (93) de los fallecidos no contaba con vacuna contra la influenza y el 93% (91) presentaba factores de riesgo, entre ellos edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, respiratorias e inmunosupresión. Se reportó una defunción en un adulto joven con antecedente de vapeo como factor de riesgo.

Se notificaron 6 defunciones por influenza con coinfección: 5 asociadas a SARS-CoV-2 y 1 con COVID-19 y Parainfluenza.

En relación con las regiones de salud, el 23.9% (25) de las defunciones se notificó en Panamá Metro, seguido del 20.2% (22) en la Región de Panamá Oeste, 11.1% (12) en San Miguelito y 9.2% (10) en la Comarca Ngäbe Buglé.

Hasta la fecha, no se han notificado nuevas muestras positivas de Influenza A (H3N2), subclado K, por lo que se mantiene un acumulado de tres muestras positivas.

Virus Sincitial respiratorio

En cuanto al virus sincitial, el porcentaje de positividad para esta semana es de 19%, sobre el umbral estacional y con tendencia a disminución. Se reportan 59 casos en esta SE, para un acumulado de 1,220 casos (937 son VSR no tipificado, 166 VSR A y 117 VSR B).

SARS-CoV-2 (COVID 19)

El porcentaje de positividad de SARS-CoV-2 se calculó en 1.0%, ubicándose bajo el umbral estacional y de la curva epidémica.

Para la SE 51 de 2025 se han notificado 10 casos confirmados de COVID-19, acumulándose 2,778 casos en el año, con una positividad que disminuye a 1.0% en comparación con SE anterior. No se notifica defunción por COVID-19 en la SE 51, por lo que se mantiene el acumulado de 47 defunciones en 2025.

El 46.8% (22) de las defunciones se han dado en el grupo de 80 y más años, 59.6% (28) se dieron en hombres.

Las defunciones se han presentado en un 24,4% (10) en la región de San Miguelito, 22,2% (10) en Panamá Metro y 13,3% (6) en Panamá Oeste.

Bronquiolitis

Las bronquiolitis presentan una tasa de incidencia para SE 51 en 10.2 casos por cada 100,000 habitantes, disminuyendo su tasa en comparación con la semana anterior. Actualmente se ubica por encima del umbral estacional, de la curva epidémica, pero en el umbral de alerta.

Metaneumovirus

El metaneumovirus presenta un porcentaje de positividad en 10% sobre el umbral estacional y de la curva epidémica.

Recomendaciones

El Minsa exhorta a la población a reforzar las medidas de bioseguridad, entre ellas el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios, la búsqueda oportuna de atención de salud, el lavado frecuente de manos con agua y jabón o gel alcoholado, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, y la protección especial de niños pequeños, adultos mayores y personas con comorbilidades.