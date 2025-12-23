La Chorrera tendrá un moderno Centro de Arte y Cultura

Con el voto unánime de los 18 representantes, el Consejo Municipal del distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, aprobó este martes un convenio de cooperación mediante el cual se otorga en uso y administración un terreno municipal al Ministerio de Cultura, destinado a la creación del Centro de Convenciones de Arte y Cultura de La Chorrera.

El acuerdo contempla la cesión de la finca N.° 30156323, con una extensión de una hectárea y 1,879 metros cuadrados, ubicada en el corregimiento de Barrio Balboa, dentro del área donde tradicionalmente se realiza la Feria de La Chorrera.

El convenio establece un período de uso y administración por 20 años a favor del Ministerio de Cultura y entrará en vigor una vez sea publicado en la Gaceta Oficial. El proyecto se desarrollará en etapas de estudio, diseño y construcción, con un plano conceptual elaborado por el ingeniero Roberto Vejarano.

Durante la sesión, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, explicó que la iniciativa busca reforzar el tejido social, ofreciendo a la población de Panamá Oeste un espacio moderno, inclusivo y de gran magnitud donde el arte y la cultura funcionen como herramientas de integración familiar, desarrollo humano y preservación de la identidad cultural y ancestral del distrito. La ministra también informó que ya se han iniciado los estudios correspondientes para ser presentados ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Entre los principales beneficios proyectados de este Centro de Convenciones de Arte y Cultura destacan la generación de empleo, con entre 15 y 25 plazas directas y de 30 a 50 empleos indirectos; el incremento de la participación cultural y deportiva, con una meta de 1,000 usuarios activos mensuales; la reducción de riesgos sociales en jóvenes; la realización de al menos 20 eventos culturales anuales; el impulso al turismo local y la capacitación de unas 300 personas al año en talleres artísticos y formativos.