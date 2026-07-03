Cultura

Jóvenes de la Zona Este brillan en los 10 años de TalenPro

Jóvenes de distintos centros educativos demostraron sus habilidades artísticas en su camino hacia la gran final del concurso, que en la edición 2026 celebra los primeros 10 años de esta plataforma

Jóvenes de la Zona Este brillan en los 10 años de TalenPro
M. SALOMÓN | Inauguración de la semifinal de la Zona Este en el Auditorio del Instituto Técnico Superior Especializado.
Jóvenes de la Zona Este brillan en los 10 años de TalenPro
ML | Fechas de semifinales.
Jóvenes de la Zona Este brillan en los 10 años de TalenPro
J. Andrade | Seminifal de la Zona Este en el ITSe.
Jóvenes de la Zona Este brillan en los 10 años de TalenPro
Jóvenes de la Zona Este brillan en los 10 años de TalenPro
Jóvenes de la Zona Este brillan en los 10 años de TalenPro
Jóvenes de la Zona Este brillan en los 10 años de TalenPro
Jóvenes de la Zona Este brillan en los 10 años de TalenPro
Maribel Salomón
03 de julio de 2026

La emoción, el talento y el compromiso de cientos de estudiantes marcaron la segunda semifinal de TalenPro 2026.

Durante la jornada, los participantes compitieron en las categorías de Mejor Intérprete, Mejor Canción Original, Mejor Grupo de Baile y Mejor Trabajo Audiovisual, dejando en evidencia el alto nivel artístico.

Las barras estudiantiles también fueron protagonistas del evento, llenando el recinto de color, entusiasmo y apoyo para sus representantes. Entre los colegios participantes estuvieron el Colegio Abel Bravo, Colegio Pureza de María, Colegio Bilingüe Eben-Ezer, The Oxford School, Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, Instituto Urracá, Instituto Fermín Naudeau, entre otros.

Erika Ender, artista y creadora de TalenPro, destacó que “este año cumplimos nuestros primeros 10 años. Más que una retrospectiva, es una mirada al futuro y estar felices por todo lo que juntos hemos logrado. La semifinal elige a los ganadores de cada categoría y región que avanzarán a la gran final, un evento que reúne a figuras de talla internacional para convertir al país en una plataforma para mostrar su talento al mundo”, expresó.

El artista y productor Luzardo resaltó que “es lindo ver este proyecto juvenil y descubrir a tantos jóvenes talentosos en las diferentes áreas de la música y el arte”.

Por su parte, la cantante y actriz Any Tovar aseguró que “la preselección fue impresionante por la creatividad y las habilidades que demostraron los jóvenes que persiguen sus sueños”.

Asimismo, el cantante y compositor Manuel Corredera recordó que “estoy feliz de haber estado desde el día uno y ver cómo cada año se suman más artistas, y también ver cómo estos muchachos lo entregan todo en el escenario”.

  • $!Jóvenes de la Zona Este brillan en los 10 años de TalenPro
  • $!Jóvenes de la Zona Este brillan en los 10 años de TalenPro
Fechas de las próximas semifinales

ml | Las semifinales de TalenPro 2026 se llevan a cabo en las siguientes fechas y sedes: este 4 de julio la Zona Centro se reunirá en Santiago Mall y la Zona Oeste celebrará este 5 de julio en Federal Mall. Todas en un horario a partir de las 10:00 a.m.

2023
TalenPro recibió el Guinness World Records por la competencia más grande de desarrollo social.

Es importante que los jóvenes sean vistos a nivel nacional y proyectos como estos brindan un espacio de exposición para una nueva generación de artistas y creadores.

Estoy feliz porque cada año se nota la calidad del producto y del talento que va saliendo y cómo van mejorando. Está plataforma existe para pensar en positivo.

Estoy apoyando desde mi compañía con la segunda parte de este proyecto que es el talento con propósito, para brindarle todo ese apoyo al talento nacional.

Esto es una plataforma con gente detrás que ayuda a realizar cambios y que hace seres talentosos conscientes que lo importante es iluminar a todo su país.

Estoy contento de estar desde el día uno con TalenPro y ver como cada año apoyan más, y que de verdad el talento es utilizado para bien y rescatar los valores perdidos.

Tags:
jóvenes
|
Concurso
|
TalenPro
|
semifinales
|
Zona Este
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR