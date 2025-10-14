Joshua Watson presenta su “Tote Bag Panamá”

El diseñador panameño Joshua Watson, mente creativa detrás de Xaman Official, no solo vistió a la estrella internacional Alejandra Espinoza para el cierre de los Premios Juventud, sino que usó ese escenario global para “poner la bandera de Panamá” con una pieza cargada de significado.

Tras el éxito con Espinoza, que Watson describe como “una chispa que nos volvió a encender”, Xaman Official se enfoca en proyectos futuros que combinan estilo, funcionalidad y positividad. La marca lanzó su primer accesorio de esta nueva línea: el Tote Bag Panamá. Estos bolsos unisex son descritos como “maletas versátiles y estilosas” que además incluyen un elemento sorpresa: “mensajes positivos ocultos dentro, como pequeñas galletas de la fortuna que te acompañan en el día a día”.

Este nuevo capítulo para Xaman busca consolidar una moda que es “funcional, intencional y cargada de energía positiva”, alineándose con la filosofía de vida actual del diseñador. Watson resume esta visión con una poderosa frase: “Solo se vive una vez, y mejor vivirla feliz, con intención y tronando fuerte”. Con esta mentalidad, Joshua Watson se posiciona como una de las figuras clave para despertar el “volcán dormido” de la moda panameña.