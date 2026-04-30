Cultura

Joselito Quintero quiere cuidar el estilo del folclore

Cortesía | Joselito Quintero es un destacado guitarrista panameño, gracias a su amplia trayectoria e impecable técnica en la ejecución tanto de la guitarra como del acordeón.
ML | Portada de la canción.
Maribel Salomón
30 de abril de 2026

Con cuatro décadas dedicadas a la música típica, el tipiquero Joselito Quintero, director del conjunto El Impacto Herrerano, se ha consolidado como una figura que ha crecido entre tarimas, herencia musical y evolución constante del género.

Su historia inició desde la infancia, marcada por la influencia directa de su madre, la cantante Lucy Quintero, quien formaba parte del conjunto de Victorio Vergara. Entre bailes y presentaciones cercanas a su hogar en Monagrillo, despertó su interés por la música, inspirado por la guitarra y por figuras como Nenito Vargas.

Su salto a lo profesional se dio junto al conjunto de Victorio Vergara, donde poco a poco pasó de acompañar a interpretar temas, hasta vivir su primera gran experiencia como solista en tarima. Además, el artista contó a Metro Libre “que emprendió su propio camino y creó “El Impacto Herrerano”, agrupación con la que trabaja. Actualmente, Quintero impulsa su primer tema “Te vieron llorar”, de Raúl Mendoza. “Este año busco ampliar mi cartelera musical, estamos trabajando en eso y en mayo entramos al estudio a grabar”, resaltó.

Además, comentó que para él es importante la creación de escuelas, concursos y programas de formación para elevar el nivel musical.

“El folclore necesita escuelas y más oportunidades”

ml | Quintero señaló que el folclore panameño necesita una estructura más sólida para su preservación y crecimiento. “Hay que poner una casa de folclore para incentivar y enseñar a guitarristas, cantantes y acordeonistas. Aquí no hay escuelas como tal, y aun así los muchachos hacen bastante. Pero necesitan quién los guíe y ayuden a desarrollar su talento”, expresó.

Crónica
de vida

Joselito Quintero es oriundo de Monagrillo, en el distrito de Chitré, provincia de Herrera. Tiene cuarenta años en el típico y es hijo de Lucy Quintero.

Perteneció por 15 años al grupo de Alfredo Escudero y hace dos años regresó al conjunto.

En el año 2007 dio el paso de crear su propia agrupación llamada “El Impacto Herrerano”.

Ha participado en encuentros de acordeonistas, festivales en Herrera, Los Santos, Las Tablas y más.

Tags:
música
|
folclore
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
