Joselito Quintero quiere cuidar el estilo del folclore

Con cuatro décadas dedicadas a la música típica, el tipiquero Joselito Quintero, director del conjunto El Impacto Herrerano, se ha consolidado como una figura que ha crecido entre tarimas, herencia musical y evolución constante del género.Su historia inició desde la infancia, marcada por la influencia directa de su madre, la cantante Lucy Quintero, quien formaba parte del conjunto de Victorio Vergara. Entre bailes y presentaciones cercanas a su hogar en Monagrillo, despertó su interés por la música, inspirado por la guitarra y por figuras como Nenito Vargas.Su salto a lo profesional se dio junto al conjunto de Victorio Vergara, donde poco a poco pasó de acompañar a interpretar temas, hasta vivir su primera gran experiencia como solista en tarima. Además, el artista contó a Metro Libre 'que emprendió su propio camino y creó 'El Impacto Herrerano', agrupación con la que trabaja. Actualmente, Quintero impulsa su primer tema 'Te vieron llorar', de Raúl Mendoza. 'Este año busco ampliar mi cartelera musical, estamos trabajando en eso y en mayo entramos al estudio a grabar', resaltó.Además, comentó que para él es importante la creación de escuelas, concursos y programas de formación para elevar el nivel musical.