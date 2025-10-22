Invitada al ‘Days to Shine Miami’

<span class="mln_uppercase_mln">Z.Emanuel |</span> La conferencista Cibeles De Freitas será una de las invitadas panameñas al evento de mujeres 'Days to Shine Miami', que se llevará a cabo este 25 de octubre en Estados Unidos y reunirá a la crema y nata de los famosos latinos en esa ciudad. La 'speaker' participará en un panel junto a la venezolana Erika de la Vega, Erika Ender, Daniela Ospina, Gaby Wall Street, Helga Terán, Oly García y Aleyso Bridger, el cual será presentado por Francisca Méndez de 'Despierta América', cuyo tema es 'Tips de emprendedoras para ser feliz mientras consigues el éxito'.