Invitada al ‘Days to Shine Miami’

Z.Emanuel | La conferencista Cibeles De Freitas será una de las invitadas panameñas al evento de mujeres “Days to Shine Miami”, que se llevará a cabo este 25 de octubre en Estados Unidos y reunirá a la crema y nata de los famosos latinos en esa ciudad. La “speaker” participará en un panel junto a la venezolana Erika de la Vega, Erika Ender, Daniela Ospina, Gaby Wall Street, Helga Terán, Oly García y Aleyso Bridger, el cual será presentado por Francisca Méndez de “Despierta América”, cuyo tema es “Tips de emprendedoras para ser feliz mientras consigues el éxito”.