Interpretarán una canción en Premios Juventud 2025

La artista panameña Sandra Sandoval, conocida cariñosamente como “La Gallina Fina”, reveló que ella y su hermano Samy han sido invitados a los Premios Juventud en Panamá.

En una entrevista con El Chollykid, la cantante confesó su emoción y el “drama” de elegir el vestido perfecto. “Yo para traje largo es muy difícil de manejar”, dijo, admitiendo que la invitación la tomó por sorpresa y que aún no sabe si necesitará más de dos vestidos para la noche. “Siempre soñé con estar en una premiación internacional... los sueños se hacen realidad”, agregó, conmovida.

La sorpresa no fue solo para Sandra. Su hermano Samy confirmó que el dúo no solo desfilará por la alfombra azul, sino que también subirá al escenario para tocar en la gala. “Estamos muy alegres, recibí la noticia de que éramos invitados a tocar una canción”, aseguró.

Además de los hermanos Sandoval, el reconocido compositor Omar Alfanno expresó su entusiasmo por ser parte del evento, mientras Boza fue confirmado como uno de los anfitriones de la gala.