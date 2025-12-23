Cultura

Inauguran muestra para activar “Sentidos”

Las obras expuestas trascienden la forma y el color para convertirse en expresiones íntimas del alma de sus autores.

Inauguran muestra para activar “Sentidos”
Cortesía | Dos mujeres observan algunas obras de la exposición.
Redacción Metro Libre
23 de diciembre de 2025

El Casco Antiguo se llena de magia con la inauguración de “Sentidos”, una ambiciosa exposición colectiva en la Galería Juan Manuel Cedeño que reúne a 30 artistas y 62 piezas únicas.

Disponible hasta el 18 de enero de 2026, esta muestra gratuita invita a los visitantes a Las Bóvedas para disfrutar de una variada colección que incluye desde óleos y fotografías hasta esculturas y diseño de modas, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro cultural.

Lo que hace especial a esta exhibición es su enfoque en el arte inclusivo y sensorial. Rompiendo las reglas tradicionales, “Sentidos” permite al público tocar algunas piezas, percibir aromas y utilizar fichas técnicas en sistema braille, logrando que el arte sea accesible para todos. Es una propuesta diseñada para que la obra dialogue con el espectador a través de la emoción y la memoria, permitiendo “tocar con el corazón” cada creación.

Organizada por el Ministerio de Cultura, esta experiencia busca que el público reconecte con su propia esencia creativa en un entorno histórico inigualable.

Tags:
Arte
|
Casco Antiguo
|
inauguracion
|
Exposición
|
Panamá
|