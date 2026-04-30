Cultura

Impulsan el talento femenino

La inscripción está abierta a todas las edades y nacionalidades, incluyendo en situación de vulnerabilidad o refugiadas

Impulsan el talento femenino
Cortesía | Mujeres que son emprendedoras en una reunión realizada por el programa.
Maribel Salomón
30 de abril de 2026

El programa Canal de Empresarias, impulsado por la Ciudad del Saber, mantiene abierta su convocatoria anual hasta el próximo 13 de mayo, dirigida a mujeres con ideas de negocio o empresas ya en marcha que busquen fortalecerse y crecer en el ecosistema emprendedor del país.

Laru Linares, gerente de emprendimiento femenino y social y coordinadora del programa, explicó que esta iniciativa ha sido diseñada “exclusivamente para mujeres que tengan una idea emprendedora o una empresa formalizada que ya esté vendiendo”, con el objetivo de acompañarlas en su desarrollo empresarial.

La gerente detalló que hay una fuerte presencia en áreas como turismo, alimentos y belleza, y también se ha registrado un crecimiento sostenido en tecnología, agroindustria, moda e incluso construcción y ciencias. “Tenemos mujeres desarrollando software, consultorías tecnológicas, proyectos científicos y también en la industria textil, que ha crecido muchísimo en los últimos años”, señaló.

Según la coordinadora, el programa ha adaptado su metodología para facilitar la participación: el 70% de los contenidos es virtual y el 30% presencial, además de permitir que las participantes asistan con sus hijos.

Las interesadas pueden inscribirse a través de la página web y redes sociales de Ciudad del Saber y @empresariascds, donde encontrarán el enlace al formulario.

7,400
Empleos ha generado el Canal de Empresarias a mujeres que han participado.
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