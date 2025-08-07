Histórico triunfo juvenil en campeonato de debate

El circuito panameño de debate celebra un logro sin precedentes: por primera vez, una panameña se coronó ganadora de una categoría del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español (CMUDE), que este año se realizó en Santo Domingo, República Dominicana.

La delegación panameña estuvo conformada por jóvenes de distintas universidades del país, entre ellos Isabel Flores, Luis Marval, Ángel Arcilla, Ana “Nari” Carrillo y otros, quienes destacaron en diferentes categorías. Los estudiantes asumieron el reto con esfuerzo, preparación constante y, en muchos casos, sin respaldo institucional.

“Este logro no es solo mío, sino del circuito panameño de debate. Es la primera vez que alguien de Panamá gana una final mundial y eso nos demuestra que sí se puede”, expresó Carrillo, quien obtuvo el primer lugar en la categoría de discursos.

Luis Marval y Ángel Arcilla, por su parte, entrenaron juntos para llegar a la ronda de octavos de final en la categoría Open. “Este tipo de competencias requiere mucho más que hablar bien: exige estrategia, análisis, entrenamiento y sacrificio”, comentó Marval.

Mientras, Isabel Flores aseguró que “el debate es una herramienta de transformación. No solo ganamos habilidades comunicativas, también formamos comunidad, aprendemos a pensar críticamente y a tener presencia en el mundo”.

Pese a la falta de recursos, los jóvenes mencionaron que han logrado asistir a competencias internacionales gracias a rifas, ventas y autogestión, haciendo un llamado a que las universidades e instituciones brinden mayor respaldo a estas iniciativas académicas.