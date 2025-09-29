Hasta el 4 de octubre será el BTS Movie Week en Cinépolis Panamá

L.Rodríguez | El fandom de la banda k-pop más grande del mundo todavía está a tiempo para disfrutar del BTS Movie Week en Cinépolis, una serie de conciertos que se han programado en todos los países del mundo, como preámbulo al tan esperado regreso de Bangtang Boys.

Las primeras noches de esta maratón han sido para recordar los inicios del septeto, integrado por V, Suga, Jin, JungKook, RM, Jimin y J-Hope, canciones con mucha fuerza como “Fire” y “Epilogue: Young Forever”.

La fiesta seguirá hasta el 30 de septiembre con “BTS 2017 Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final”, una gira global, con éxitos como “Blood Sweat & Tears”, su himno “DNA” y “MIC Drop”.

En tanto, el primero de octubre podrán disfrutar de “BTS 2019 World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London”, una noche épica en Wembley donde Bangtang se consolidó como el primer grupo coreano en encabezar el estadio.

El cierre será del 2 al 4 de octubre con “Muster Sowoozoo”, la FESTA de su octavo aniversario en 2021.