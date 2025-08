$!Guánico Abajo, un paraíso en Los Santos

A orillas del Pacífico, en el tranquilo distrito de Tonosí, se encuentra Guánico Abajo, un destino poco conocido que seduce por su autenticidad, su belleza natural y su ambiente relajado. Alejado del bullicio turístico, este pequeño pueblo costero en la provincia de Los Santos se ha convertido en un refugio para quienes buscan olas, paz y conexión con lo esencial.

La playa de Guánico Abajo, extensa y poco intervenida, ofrece una de las mejores olas del sur de Azuero. Aquí el surf se vive sin pretensiones, entre locales y viajeros que comparten la pasión por el mar en un entorno amigable y libre de multitudes. Las olas son constantes y aptas tanto para principiantes como para surfistas más experimentados.

Pero Guánico es mucho más que surf. Desde paseos a caballo por la playa hasta caminatas hacia cascadas escondidas en los alrededores, hay opciones para el viajero que quiere explorar sin apuros.

Según el explorador Narciso Delgado, “durante los meses de julio a octubre en esta área es posible avistar ballenas, y en temporada de anidación, las tortugas marinas también hacen su llegada a la costa”.

Mientras, el guía turístico Eduardo Zerna, quien organiza diferentes trips en todo el país, contó a Metro Libre que “estás playas son muy concurridas por turistas y surfistas quienes aprovechan para realizar actividades en familia. Además, visitan muchas de las cascadas que se encuentran cerca de la zona o en otras provincias del país”.

La Playa de Guánico Abajo es ese tipo de destino turístico que no aparece en todas las guías, pero que se guarda en la memoria del viajero como un tesoro personal que obsequia la naturaleza. También, es perfecto para quienes buscan un turismo más consciente, natural y pausado, donde el tiempo no corre, las olas no se agotan y la vida se vive sin filtro y rodeado del mar.