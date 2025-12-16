$!Se graduarán 106,000 alumnos de premedia y media este año

ML | Según estadísticas recientes de la Universidad de Panamá (UP), algunas de las carreras con menor número de aspirantes entre quienes desean ingresar a la educación superior incluyen Economía y Bellas Artes. En el proceso de admisión más reciente, por ejemplo, se reportaron apenas 330 aspirantes para Economía, cifra considerablemente inferior a otras áreas profesionales como Medicina o Administración de Empresas. De acuerdo al estudio, el fenómeno se repite dentro de la institución, las facultades con menor matrícula siguen siendo aquellas vinculadas a humanidades y ciencias sociales, así como algunas ingenierías especializadas, situación que alarma tanto a académicos como a estudiantes. Fuentes de la Facultad de Humanidades de la UP informaron que, como medidas para atraer a los alumnos a las carreras como sociología, ética, religión, lógica y español, se ha optado por darle becas completas a los interesados.