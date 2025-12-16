$!Creencias y rituales que acompañan la Navidad

La Navidad y el cierre de año son un período de simbolismo espiritual, donde las personas recurren a rituales para agradecer, soltar y manifestar nuevos comienzos. Desde visiones holísticas hasta lecturas astrológicas y prácticas tradicionales, especialistas coinciden en que estas fechas marcan un tiempo de renovación.

El coach holístico José Castro explicó que los rituales de fin de año se sostienen sobre dos ejes fundamentales: el solsticio de invierno, asociado al renacimiento de la luz y al llamado “espíritu de la Navidad”, y la siembra de intenciones que se vincula con la llegada del Año Nuevo.

Dentro de las tradiciones más arraigadas Castro mencionó: el árbol de Navidad, con raíces en el árbol de Yule; la cena de Nochebuena, como símbolo de abundancia; el intercambio de regalos y las celebraciones religiosas como expresión de conexión espiritual.

Desde una mirada más tradicional, la tarotista Kazandra señaló que pese a los cambios estéticos y a la proliferación de rituales modernos en redes, la esencia de la Navidad permanece intacta y aseguró que rituales como la colocación del arbolito, la cena navideña y la llegada del espíritu de la Navidad siguen usándose.

Por su parte, el también tarotista Ricardo Santeiro destacó que los rituales prácticos orientados a iniciar el 2026 con energía positiva son: rituales con romero, canela y velas blancas, enfocados en la claridad, la prosperidad y la protección del hogar, resaltando que la fe y la intención consciente son claves para su efectividad.