$!Forratón llevará regalos y alegría a miles de niños

El Despacho de la Primera Dama y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano unieron esfuerzos durante la Forratón 2025, una jornada solidaria dedicada a empacar 4,000 regalos navideños con el propósito de llevar alegría a niños niñas de diversas comunidades del país.

La iniciativa logró reunir a voluntarios de instituciones y colaboradores que trabajaron para preparar paquetes llenos de ilusión, juguetes y artículos escolares destinados a menores en situación de vulnerabilidad.

La primera dama Maricel de Mulino destacó que esta labor permitirá llegar a zonas del interior y a comunidades que han solicitado apoyo. “Estamos felices porque estos regalos van para los lugares que más lo necesitan. Ya estamos organizando los pedidos y algunos irán para Contadora, otros para Panamá Norte y otras áreas que nos han pedido”, expresó.

Cohen de Mulino agradeció especialmente al Inadeh por ayudar a gestionar la totalidad de los regalos y señaló que para su equipo es una bendición cumplir con todas las solicitudes y ver cómo tantas instituciones se suman a compartir el espíritu navideño.

En la jornada colaboraron esposas de ministros, personal del MOP, del Ministerio de Seguridad, Bingos Nacionales, la Dirección de Prensa del Estado, el SPI y equipos de la Lotería Nacional, quienes se encargaron de descargar, clasificar y movilizar los paquetes.

Por su parte, la directora general del Inadeh, Yajaira Pitti Atencio, subrayó el compromiso de la entidad con esta causa y afirmó que para ellos es muy satisfactorio aportar en un mes tan significativo. “La Navidad es de los niños y estamos contentos de formar parte de esta iniciativa que lleva alegría a cada niño en Navidad y los haga pasar unos días más felices”, señaló.

La forratón 2025 continuará recibiendo apoyo en los próximos días, con el objetivo de que cada regalo llegue a manos de los niños antes de la Navidad, llevando consigo un mensaje de esperanza, solidaridad y luz para estas fiestas de fin de año.