Flex y Sech, brillan en lista Top 100 de Billboard

Z.Emanuel | Los artistas panameños Flex, conocido por éxitos como “Te Quiero”, y Sech, con hits como “Otro Trago”, han sido incluidos en la prestigiosa lista de los 100 Mejores Artistas Latinos de Billboard en los primeros 25 años del siglo XXI.

Este importante reconocimiento, basado en el rendimiento de sus temas en las listas semanales Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde el año 2000 hasta finales de 2024, subraya la relevancia y el impacto del talento musical de Panamá a nivel internacional.

Además, este logro destaca la trayectoria de ambos músicos en la escena global: Flex se posiciona en el lugar 87 de la clasificación, mientras que Sech asegura su puesto en la posición 96. Su inclusión en la lista es un orgullo para la nación, consolidando el legado y la influencia de Panamá en la industria de la música latina durante este primer cuarto de siglo.