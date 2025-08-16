FIL Panamá 2025: un sábado lleno de literatura, diálogo y experiencias

La Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL) continúa este sábado con una variada programación que combina presentaciones literarias, conversatorios, actividades culturales y espacios interactivos para todas las edades.

A las 2:00 p.m., en el Salón Lagunilla, el consultor y autor Gerardo García Márquez, conocido como Jerry, presentará “Impulso millonario”, obra que forma parte de su exitosa Serie Millonaria, con la que ha acompañado a miles de lectores en el camino hacia la libertad financiera.

Más tarde, a las 4:00 p.m., en el Salón Bejuco Chocoe, la reconocida escritora mexicana Sofía Segovia compartirá con el público panameño en un encuentro titulado “De lector a escritor”, además de conmemorar los diez años de su célebre novela “El murmullo de las abejas”.

El día cerrará con un panel de reflexión sobre un tema sensible y urgente: Embarazo en la adolescencia y desigualdad social: una conversación necesaria. El espacio reunirá a especialistas de instituciones como MIDES, APLAFA, UNFPA, Fundación Educación Sexual y Derechos Humanos y FUNDAMORGAN, a las 5:00 p.m. en el Salón Choco-Bejuco.

Un espacio para todos los públicos

La FIL no solo ofrece literatura: los fanáticos del anime y manga encuentran en el stand de Distribuidora Lewis un punto de encuentro con sagas como Death Note, Naruto, Spy Family, JoJo’s y Zelda, entre otras.

Los autores locales e independientes también tienen un espacio privilegiado para compartir sus obras, firmar ejemplares y dialogar con los lectores. En esa misma línea, la Editorial Mc Pherson ha sumado un toque diferente al instalar máquinas de café en su stand, donde esta tarde estará presente el empresario Juan Carlos Tapia con su obra “Enema Mental”.

Más que libros

Además de las charlas y presentaciones, el público puede disfrutar de una oferta gastronómica variada en el área de restaurantes, ideal para hacer una pausa antes de continuar explorando la feria.

La FIL Panamá 2025 se consolida así como un espacio de encuentro cultural y familiar que combina literatura, entretenimiento y reflexión, y que se extenderá hasta mañana domingo 17 de agosto.