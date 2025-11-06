Estrenos esperados

Noviembre llega cargado de estrenos ambiciosos en las principales plataformas de streaming, ofreciendo una mezcla de drama histórico, thrillers de terror y romances juveniles.

Si buscas alto impacto mediático, Disney tiene disponible “Todas las de la ley”. Este drama, protagonizado por Kim Kardashian, sigue a un grupo de abogadas especializadas en casos de alto perfil, escándalos y rupturas sentimentales, explorando cómo el dinero y la ambición pueden distorsionar el camino de la justicia.

Para los amantes de las historias inusuales y el misterio, Netflix estrena “Muerte por un rayo” , una docuserie que explora el increíble y extraño caso real del asesinato del vigésimo presidente de EE.UU., James Garfield, a manos de un autoproclamado admirador. Mientras, HBO Max trae “Expediente Vallecas”, que usa testimonios y archivos para analizar el famoso poltergeist español y la trágica muerte de la joven Estefanía.

Además, Apple TV+ ofrece la ciencia ficción de Pluribus, sobre una escritora que, al ser la única inmune a un virus que obliga a la “felicidad total”, se convierte en la persona más miserable y la única capaz de salvar a la humanidad. Por su parte, Prime Video estrena la segunda temporada de “Maxton Hall: un mundo entre nosotros”, centrada en la relación entre Ruby y James tras la traición y la pérdida.