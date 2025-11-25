Escándalo: Eddy Lover estuvo preso en Bolivia

Z.Emanuel | El cantante panameño Eddy Lover se encuentra envuelto en una polémica luego de que medios de Bolivia informaran sobre su arresto en la madrugada del domingo y su posterior liberación ayer, tras supuestamente no presentarse a un concierto programado en Santa Cruz.

Los encargados de la producción del show aseguraron que su ausencia inesperada causó importantes pérdidas económicas y alteró los planes de la empresa.

Es más, Mishel Ferrufino, productora del espectáculo en Santa Cruz, explicó a los medios bolivianos que “por su capricho no ha querido presentarse (Eddy Lover). Nos ha extorsionado con $15 mil más. El contrato del artista estaba totalmente pagado: viáticos, pasajes de avión, hotel, absolutamente todo”.

Tras la liberación del intérprete de “Veneno” y “No Te Vayas”, Ferrufino insistió en que supuestamente fue “estafada” y que el dinero adicional lo portaba presuntamente el mánager del cantante.

Por otro lado, medios bolivianos afirmaron que se estableció que el cantante panameño deberá pagar una fianza de 40.000 pesos bolivianos (alrededor de $6 mil) y presentarse ante la Fiscalía cada 20 días.

Contactamos a René Araúz, mánager de Eddy Lover, para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvimos respuesta al cierre de esta nota.