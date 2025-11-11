$!Entre risas y luces

Noviembre llega con una cartelera llena de propuestas que van desde la danza y el musical, hasta la comedia y el drama contemporáneo, reflejando el gran momento que atraviesa la escena local.

Una de las más esperadas es “Alice”, inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. Esta versión moderna mezcla danza, color y fantasía.

El público también puede disfrutar de “El que quiere conocer Panamá, que venga porque se acaba”, una obra cargada de humor, identidad y crítica social, que retrata al país con un toque de ironía y mucho orgullo panameño.

Por otro lado, el musical “The Producers” sigue conquistando al público con su energía, ritmo y talento en escena. Mientras tanto, “Si la vida te da limones: ponle sal y tequila”, ofrece una propuesta más ligera, divertida y cercana.

Y para los que prefieren algo más introspectivo, “Todos mis yo” invita a conocer los personajes de Ñero Berastegui.