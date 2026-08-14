EEUU y México refuerzan la seguridad en una zona fronteriza donde opera un cártel

Fuerzas de Estados Unidos y México realizaron este jueves ejercicios de seguridad en la zona fronteriza El Paso-Ciudad Juárez, donde opera un cártel mexicano recientemente designado como organización terrorista por Washington.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sumó hace un mes a la lista de bandas criminales designadas como terroristas al cártel de Juárez, hasta hace 20 años uno de los más poderosos de México.

La exhibición de seguridad en Estados Unidos fue encabezada por la Patrulla Fronteriza, mientras que del lado mexicano destacó la presencia de militares y guardias nacionales, constató una periodista de la AFP.

"Queremos enseñarles, mostrarles, que estamos todos unidos", dijo a periodistas Roberto Domínguez, subjefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas.

"La frontera está más segura que nunca", añadió al subrayar que también trabajan con México para llevar ante la justicia a los traficantes de drogas y de personas que operan en la frontera.

Numerosos vehículos policiales y militares de ambos países recorrieron los caminos de tierra que bordean el Río Bravo, una frontera natural estrechamente vigilada por Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses erigieron en esa zona una infranqueable barrera metálica para impedir el paso de migrantes sin papeles.

En los ejercicios participaron también helicópteros que recorrieron la frontera.

Aquellos que "participan en actividades terroristas, son miembros de una organización terrorista o si apoyan materialmente a dichas organizaciones enfrentarán graves consecuencias", dijo en rueda de prensa en El Paso Hamid Nikseresht, supervisor de operaciones especiales de la Patrulla Fronteriza.

Desde su regreso a la presidencia estadounidense en enero de 2025, Trump ha amenazado a México con imponer aranceles por el tráfico de migrantes y de drogas a Estados Unidos.

Según cifras de julio pasado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, las detenciones de migrantes por parte de la patrulla fronteriza cayeron 94% en el segundo mandato de Trump.

El cártel de Juárez fue uno de los más poderosos de México hasta hace unos 20 años, pero ha sido diezmado por la captura de sus líderes y sus pugnas con otras bandas.

Washington ha designado como terroristas a la banda de Los Viagras, de Michoacán, y los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, entre otros. Estos últimos son considerados los más poderosos de la actualidad.