El Ricardo Miró 2026 premia la literatura

El Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2026 anunció a los ganadores de sus cinco categorías, tras evaluar 222 manuscritos con jurados de Panamá y otros países de América Latina.

En cuento, ganó Abner Benaim con “Vine a morir”; en ensayo, Samuel Elías Ureña Boniche con “Entre el canal y el clamor: desigualdades, protestas y resiliencia en el Panamá del siglo XXI”; y en novela, Jesús Camilo Osorio Barahona con “El Club de Ajedrez”.

Javier Antonio Alvarado Díaz obtuvo el premio de poesía con “Ritual de agua”, mientras que Isabel Burgos ganó en teatro con “Meme Baila”.

Cada ganador recibirá B/.15,000, una medalla de oro, un pergamino de honor y 250 ejemplares impresos de su obra publicada. Además, la categoría de teatro contempla B/.5,000 adicionales para la puesta en escena.

Los jurados emitieron sus fallos el 19 de octubre. Poesía registró la mayor cantidad de manuscritos, con 74, seguida de cuento (59), novela (49), teatro (23) y ensayo (17).