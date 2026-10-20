Boca Juniors avanza a la final de la Sudamericana de la mano de un milagroso Paredes

Boca Juniors, con Leandro Paredes como gran figura, venció 3-1 este martes a Vasco da Gama en el estadio Maracaná para clasificar a la final de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo entrenado por Rodolfo Arruabarrena dio la vuelta a su cruce de semifinales tras haber perdido 1-0 la semana pasada en La Bombonera.

Paredes entró al campo como suplente tras recuperarse a contrarreloj de una lesión y marcó en el minuto 88 el gol que evitó que todo fuese a tanda de penales.

Lautaro Di Lollo en el 4 y Miguel Merentiel en el 34 habían anotado por el equipo xeineze y José Luis Rodríguez hizo lo propio por los cruzmaltinos en el 66.

Boca jugará el partido decisivo del torneo el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, contra el ganador entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que cerrarán su serie el miércoles en Montevideo tras un sólido triunfo 3-0 del Galo en Belo Horizonte.

A diferencia de la Copa Libertadores, evento en el que los clubes de Brasil encadenan siete títulos en fila, la Copa Sudamericana ha sido un bastión que ha resistido el dominio regional de los representantes del país de Pelé.

El Athletico Paranaense fue el último campeón brasileño en 2021.

Boca tomó ventaja muy temprano con la anotación de Di Lollo, de cabeza, en un tiro de esquina cobrado por Lautaro Blanco.

Después, mientras su rival se lanzaba arriba, esperaba un error.

Y Alan Saldivia falló con un mal despeje. El balón le quedó a Sebastián Villa, quien lanzó un pase largo que aprovechó Merentiel.

Vasco se soltó tras el descanso. Ya no había mañana.

Duda hasta el último momento, Leandro Paredes entró para reforzar el músculo xeineze en la zona media.

"Puma" Rodríguez, tras un cruce de Cuiabano de costado a costado, devolvió la esperanza a Vasco e igualó la eliminatoria 2-2.

La ilusión local terminó con el decisivo remate de Paredes.

- Alineaciones

Vasco da Gama: Léo Jardim - Paulo Henrique (José Luis Rodríguez, 56), Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano - Santiago Sosa - Adson (Marino Hinestroza, 46), Thiago Mendes, Alan Lescano (Claudio Spinelli, 90'), David (Brenner, 46) - Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

Boca Juniors: Álvaro Montero - Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco - Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia (Leandro Paredes, 57), Milton Delgado - Sebastián Villa (Ayrton Costa, 90), Miguel Merentiel (Enner Valencia, 77) y Leonel Flores (Alan Velasco, 77). DT: Rodolfo Arruabarrena.