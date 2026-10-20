La UE da a conocer una nueva estrategia para el Ártico ante las amenazas de EEUU y Rusia

La Unión Europea dio a conocer este martes su estrategia para reforzar la vigilancia en el Ártico y ampliar las flotas de rompehielos, en medio de la rivalidad con Rusia, Estados Unidos y China en esta región clave.

La presidenta de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen, presentó este plan ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, nueve meses después de las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia.

En esta región codiciada por Estados Unidos, Rusia y China, Europa debe reforzar su "posición estratégica", destacó la presidenta de la Comisión Europea.

Von der Leyen hizo referencia explícitamente a la amenaza que representa Rusia, que está reforzando su "presencia militar" en esta región estratégica.

Europa no ha olvidado las aspiraciones de Trump de hacerse con Groenlandia, territorio autónomo danés conmocionado por las declaraciones del presidente estadounidense a comienzos de 2026.

Es cierto que las tensiones han disminuido desde el acuerdo firmado en septiembre por Dinamarca, Estados Unidos y Groenlandia, que puso fin, al menos por ahora, a la crisis.

Ahora, el bloque de los 27 quiere evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.

"La soberanía, la integridad territorial y las reglas que han garantizado la estabilidad de esta región ya no pueden darse por sentadas", subrayó von der Leyen.

Con esta nueva estrategia, la UE quiere reforzar la flota europea de rompehielos, fortalecer su sistema de vigilancia para detectar mejor a los buques de las llamadas flotas fantasma, y conectar, a largo plazo, Europa con Japón con un cable submarino.

No obstante, el documento no prevé financiación adicional.

Von der Leyen ya había anunciado 200 millones de euros para Groenlandia durante su visita al territorio autónomo danés a principios de septiembre.

Groenlandia prevé utilizar esos nuevos fondos europeos para participar en proyectos concretos, como la mejora del acceso a internet.

Por su parte, la UE espera aprovechar la iniciativa para diversificar el acceso europeo a materias primas críticas, hasta ahora muy vinculado a China.

La estrategia europea también recomienda reforzar la cooperación con países no miembros de la UE que comparten los mismos objetivos, como Canadá, Reino Unido y Noruega.

Europa propone, además, organizar regularmente una cumbre que reúna a los socios del "vecindario nórdico".

Estados Unidos figura entre los países que podrían participar. Sin embargo, ese país, durante mucho tiempo un aliado clave en la región, brilla por su ausencia en el resto del documento.