“El Niño” presenta su propuesta mundialista

Con el Mundial en el horizonte, Alberto “El Niño” Almendral lanzó su sencillo “Ella está rica”, una pieza que fusiona la energía del funk brasileño con un sonido urbano refinado. El artista explicó que la elección de este ritmo no es casualidad, sino una decisión estratégica basada en la cultura futbolística.

“Este estilo de música se presta para la ocasión del mundial, ya que el género viene de un país que es ícono en el fútbol; por eso utilicé este ritmo para transmitir esa alegría”, señaló Almendral, quien trabajó en la producción junto a Abdiel Solís y DJ Seven para lograr un sonido internacional.

Más allá del ritmo bailable, “El Niño” busca diferenciarse en un mercado saturado aportando letras que respeten la figura femenina. Para el intérprete, su proyecto actual es una evolución natural de su etapa como productor, donde ahora prefiere ser el rostro y la voz de sus propias ideas. “El ingrediente que estoy aportando es no entrar en lo vulgar; siempre me vas a ver cantándole a las mujeres y esa es la esencia de mi marca”, afirmó, destacando que su prioridad es crear música que perdure en el tiempo sin fijarse en las tendencias efímeras de las redes sociales.