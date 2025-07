En un mundo donde la imagen suele ser la carta de presentación, el presentador Óscar Ruiz decidió desafiar los estereotipos y abrir su propio camino.

Aunque en sus inicios le dijeron que debía cambiar su físico para estar en televisión, encontró en YouTube la plataforma para demostrar su talento sin filtros.

Con esfuerzo, pasión y determinación, creó El Popcorn TV, un espacio donde la crítica cinematográfica se mezcla con el amor por las historias y la autenticidad. Su éxito en redes lo llevó a la pantalla chica, pero sin abandonar su esencia.

Lo que más disfruta de su trabajo no es el brillo de las alfombras rojas ni las entrevistas con celebridades, aunque reconoce que hablar con Scarlett Johansson y “La Roca” ha sido inolvidable, sino la comunidad que ha formado con los amantes del cine, las series y el universo geek. “Donde el único crítico eres tú” es el lema que mejor resume su visión: “cada experiencia frente a una pantalla es válida y personal”. Para Ruiz, no se trata de imponer opiniones, sino de compartir emociones.

En cuanto a las producciones locales, el presentador confiesa que “cada vez que hago alguna crítica de alguna película panameña recibo mucho odio en redes, porque me tildan de mal patriota. ¿Cómo respondo? Fácil, mal patriota sería decir que todo está perfecto cuando para mí no lo está”. “Mi mayor tema en muchas de las películas es que siento que se enfocan más en darle papeles a influencers o personalidades del medio, y no darle la oportunidad a tantos actores y actrices, que son excelentes en lo que hacen. Me molesta que sacrifiquen la calidad de sus producciones que tanto han cuidado a nivel visual, de sonido, de estética, de historia, por darle un personaje a una figura conocida del patio, simplemente para que supuestamente atraiga a su cantidad de seguidores al cine, pero que no sepa crear y meterse en el personaje”, manifestó.