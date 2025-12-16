Al menos 29 personas lesionadas tras choque de buses en el Puente de Las Américas

En la mañana de este martes, 16 de diciembre, unas 29 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito cerca del Puente de Las Américas, informaron del Benemérito Cuerpo De Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

“Como resultado de la certificación de víctimas, se contabilizaron 26 personas con lesiones leves y 3 personas con lesiones de consideración, quienes recibieron atención prehospitalaria”, explicó el Teniente de los Bomberos, Cristian Toribio.

Indicaron que los lesionados fueron trasladados hacia un centro hospitalario para recibir atención médica.

La colisión se dio entre dos buses tipo coaster. Al lugar de la emergencia acudieron unidades de la Policía Nacional y de los Bomberos, quienes brindaron atención a los heridos y aseguraron el área.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía “colaboración en el área para la rápida movilización de los heridos y dar paso a los vehículos de emergencia”.