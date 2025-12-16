INADEH realizará feria de empleo técnico mañana

Este miércoles, 17 de diciembre, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), en alianza con el grupo empresarial SEARCHin Latam, realizarán una feria de empleo.

El evento se desarrollará, a partir de las 8:00 de la mañana, en Los Andes Mall, “con el objetivo de fortalecer la inserción laboral de estudiantes y egresados técnicos”, indicaron del INADEH.

Durante la jornada se estarán convocando entre 20 y 40 perfiles técnicos, en áreas de alta demanda como:técnicos en instalación de cocinas (equipos fríos y calientes), técnicos en aires acondicionados, técnicos automotrices o mecánicos, ayudantes de técnicos, pizzeros, auxiliares de cocina y chefs.

“Esta feria representa una oportunidad real de empleo para el talento formado en el INADEH, conectando directamente la capacitación con el mercado laboral y respondiendo a las necesidades actuales del sector productivo”, añadieron del instituto.