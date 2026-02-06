El ‘Bob Marley Day’ regresa con música

M. Salomón | La quinta edición del Bob Marley Day se realizará este domingo desde la 1:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., en Tribal Gathering Lab, ubicado en calle 12 de Casco Antiguo. El evento, de carácter familiar, busca rendir homenaje al legado musical, cultural y espiritual de Bob Marley, a través de una jornada que combina música en vivo, reflexión y actividades culturales.

La entrada se manejará como una donación cultural voluntaria, mientras que los niños pueden ingresar gratis.

Este año, el Bob Marley Day marca una nueva etapa al salir de Río Abajo, lugar donde nació el proyecto hace cinco años. Según explicó el organizador Edgar Beaufond, Río Abajo siempre ha sido la casa del evento por su conexión, pero la intención ahora es crecer y llegar a otro público. Beaufond indicó que se trata de una actividad segura para compartir y promover la cultura rasta.

La programación incluye la participación de artistas nacionales e invitados, entre ellos Marilyn Malaika, Karol Wilson, Liz Martin, Tony Bull, Mystic Al Faya y otros. El evento contará con el Roots Market, gastronomía y un foro sobre la cultura Rastafari y la figura de Bob Marley, la proyección de la película One Love y una sesión de pintura en vivo.