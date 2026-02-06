$!Reformas electorales avanzan en medio de las controversias

En medio de controversia y debate avanza el trabajo en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), la cual se encuentra en la discusión del quinto y último bloque.

De acuerdo con algunos de los integrantes, la comisión podría extender su trabajo hasta marzo, para en junio presentarse el proyecto en la Asamblea Nacional.

A lo largo de los casi 11 meses que lleva la CNRE sesionando, los consensos han sido difíciles de alcanzar en varios puntos sensibles. Uno de ellos fue la propuesta que buscaba la paridad de género mediante la postulación obligatoria de 50% mujeres y 50% hombres al total de cargos de elección popular, la cual fue rechazada.

La recién modificación de las votaciones en los circuitos plurinominales también generó polémica. Se trata la propuesta que resalta que en esos circuitos los electores podrán optar por votar por todos los candidatos de la lista de un solo partido político (conocido como voto plancha), de manera selectiva por uno o más candidatos dentro de la lista de un solo partido, o por un solo candidato postulado por libre postulación.

Actores de distintos sectores y de la libre postulación han manifestado que esta regla podría favorecer a partidos tradicionales en detrimento de independientes.

Otro punto de controversia han sido los cambios en las normas para candidaturas por la libre postulación. Se establece ahora que los interesados tendrán hasta el 31 de agosto del año anterior al de la elección, para obtener una cantidad de firmas de respaldo equivalente al 3% de los votos válidos emitidos en la última elección, según el cargo y circunscripción que corresponda.