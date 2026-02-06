Política

Reformas electorales avanzan en medio de las controversias

El cambio en la votación en circuitos plurinominales fue una propuesta de los partidos políticos, aprobada por ellos mismos. El resto de los miembros de la mesa de la CNRE no le dio visto bueno

ML | Pleno de la Asamblea.
Thaylin Jiménez
06 de febrero de 2026

En medio de controversia y debate avanza el trabajo en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), la cual se encuentra en la discusión del quinto y último bloque.

De acuerdo con algunos de los integrantes, la comisión podría extender su trabajo hasta marzo, para en junio presentarse el proyecto en la Asamblea Nacional.

A lo largo de los casi 11 meses que lleva la CNRE sesionando, los consensos han sido difíciles de alcanzar en varios puntos sensibles. Uno de ellos fue la propuesta que buscaba la paridad de género mediante la postulación obligatoria de 50% mujeres y 50% hombres al total de cargos de elección popular, la cual fue rechazada.

La recién modificación de las votaciones en los circuitos plurinominales también generó polémica. Se trata la propuesta que resalta que en esos circuitos los electores podrán optar por votar por todos los candidatos de la lista de un solo partido político (conocido como voto plancha), de manera selectiva por uno o más candidatos dentro de la lista de un solo partido, o por un solo candidato postulado por libre postulación.

Actores de distintos sectores y de la libre postulación han manifestado que esta regla podría favorecer a partidos tradicionales en detrimento de independientes.

Otro punto de controversia han sido los cambios en las normas para candidaturas por la libre postulación. Se establece ahora que los interesados tendrán hasta el 31 de agosto del año anterior al de la elección, para obtener una cantidad de firmas de respaldo equivalente al 3% de los votos válidos emitidos en la última elección, según el cargo y circunscripción que corresponda.

Proclamaciones, revocatoria de mandato y diputados del Parlacen, forman parte del quinto bloque de reformas

“Con lo que nosotros como Tribunal Electoral estábamos presentando, iban a salir los más votados de los circuitos plurinominales, que es lo que realmente debe ser”.

“El concepto del residuo ha sido públicamente satanizado, pero cuando vamos a ver, el residuo es lo que le da de cierta forma la base a las alianzas entre listas”.

“Los beneficios que tiene la clase política, no se compadecen con las reglas que se les impone a los de libre postulación. No hay las mismas reglas del juego para todos”.

“Sería un error que el TE remita a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas electorales sabiendo que entra en conflicto con disposiciones constitucionales”.

“Lo aprobado en la Comisión de Reformas Electorales es profundizar la trampa ya existente para favorecer a los partidos políticos frente a los independientes”.

“El objetivo sería que no se vea afectada la representatividad de la mujer bajo este tipo de modificaciones. Desde 2017 se ha dado un avance en este tema y lo reconocemos”.

¿Qué sigue en el proceso?

ml | Una vez concluida la discusión en la CNRE, se deberá preparar el proyecto de ley que será llevado a la Asamblea, donde los diputados determinarán qué se aprueba, para que el Ejecutivo sancione o no la ley.

