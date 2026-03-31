$!El atentado Alas de 1994

El Comité Conciencia Viva anunció el estreno del documental Paraíso Tropical, una producción del reconocido cineasta Abner Benaim, que se presentará el sábado 11 de abril a las 8:30 p.m. en el Teatro Nacional, como parte del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF).

La obra cinematográfica aborda el atentado terrorista perpetrado el 19 de julio de 1994 contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, un hecho que marcó profundamente a la sociedad panameña.

A través de un enfoque que combina periodismo de investigación con testimonios personales, el documental propone una reflexión sobre las consecuencias de la violencia y las interrogantes que aún permanecen sin respuesta más de tres décadas después.

Paraíso Tropical se presenta como un docu-thriller psicológico de 90 minutos que explora no solo los hechos del atentado, sino también sus efectos duraderos en sobrevivientes, familiares y comunidades enteras.

La producción, realizada en Panamá en 2026, incluye contenido en español, inglés y hebreo. Desde el Comité Conciencia Viva destacaron la importancia de este estreno como un espacio de memoria colectiva y análisis social.

Asimismo, extendieron una invitación al público a participar en el evento, subrayando que se trata de una historia que “concierne a todos”. Los organizadores informaron que el documental contará con presentaciones adicionales en fechas posteriores.