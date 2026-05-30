El director general de la OMS visita el epicentro del brote de ébola en RDC

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó este sábado a Bunia, capital de la provincia de Ituri, epicentro de un grave brote de ébola que avanza en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

Ghebreyesus, que se encuentra en la RDC desde el jueves, aterrizó este sábado en el aeropuerto internacional de Bunia, cerrado a los vuelos comerciales debido a la epidemia, según constató un periodista de la AFP.

"Estamos aquí para dialogar con la comunidad, para comprender cómo se está llevando a cabo la respuesta e identificar las posibles dificultades a la hora de poder ofrecer nuestro apoyo", declaró ante la prensa.

La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.

La OMS ha activado una alerta sanitaria internacional.

El virus del ébola, que provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa, ya se ha detectado en tres provincias congoleñas, así como en la vecina Uganda, donde este viernes se confirmaron dos nuevos casos, lo que eleva a nueve el número de casos confirmados en este país de África Oriental.

En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).

La provincia de Ituri concentra la mayoría de los casos confirmados en la RDC, según la OMS.

Las autoridades sanitarias internacionales estiman que la magnitud de la epidemia aún no se conoce y que las cifras probablemente están subestimadas, principalmente debido a la limitada capacidad de la RDC para realizar pruebas de laboratorio que confirmen los casos de transmisión.

El ébola ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años.

El brote más mortífero en la RDC dejó casi 2.300 muertos entre 3.500 enfermos registrados de 2018 a 2020.