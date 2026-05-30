Gobierno reafirma apoyo a productores

El ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, Roberto Linares, reafirmó el apoyo del Gobierno a los productores nacionales durante la celebración del Día Internacional de la Papa en Cerro Punta, Chiriquí, realizada en la Estación Experimental del IDIAP.

El funcionario destacó que los pequeños y medianos productores son prioridad y que el Estado busca fortalecer la producción local frente a desafíos climáticos y comerciales, con respaldo del presidente José Raúl Mulino.

El evento incluyó ponencias técnicas sobre innovación agrícola, semillas certificadas, clima y agricultura de precisión, además de la firma de un acuerdo entre el IDIAP, empresas y asociaciones de productores de Tierras Altas.

También se reconoció a agricultores destacados del sector.