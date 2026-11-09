Diwali: una fiesta de luz, unión y tradición que transmite alegría

La cultura india tendrá un espacio de encuentro en el país con la celebración de Diwali, conocida como “la fiesta de las luces”, una tradición que reúne a familias y comunidades en torno a la esperanza, la prosperidad y la renovación.

La embajadora de la República de India en Panamá, Pratibha Parkar, destacó que el Diwali es una de las celebraciones más importantes de la cultura india, que simboliza la victoria de la luz sobre la oscuridad, del bien sobre el mal y del conocimiento sobre la ignorancia.

Parkar explicó que “en Panamá la comunidad de origen indio mantiene vivas estas tradiciones mediante el encendido de lámparas, la decoración con rangolis (diseños coloridos que se hacen en el suelo), el intercambio de dulces, las oraciones, la música, la vestimenta tradicional y las reuniones familiares y comunitarias”.

La diplomática resaltó que “la comunidad india busca ofrecer a los panameños una experiencia de hospitalidad, alegría y conocimiento intercultural: mostrar que la fiesta no es solo religiosa, sino también una celebración de la familia, la solidaridad, la esperanza y la convivencia”.

La festividad, que se extiende generalmente durante cinco días, tiene como jornada principal el tercer día, cuando se encienden las lámparas tradicionales o diyas. Su fecha varía cada año porque se rige por el calendario hindú lunar asociado al festival.