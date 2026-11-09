Cultura

Diwali: una fiesta de luz, unión y tradición que transmite alegría

Este 2026, la festividad representa un momento de renovación, prosperidad y encuentro comunitario con actividades

Diwali: una fiesta de luz, unión y tradición que transmite alegría
Generada con ia | Un encuentro cultural en un balcón de la ciudad de Panamá durante el Diwali.
Diwali: una fiesta de luz, unión y tradición que transmite alegría
mL | El sitio web de la nueva plataforma “BharatVerse”.
Maribel Salomón
09 de noviembre de 2026

La cultura india tendrá un espacio de encuentro en el país con la celebración de Diwali, conocida como “la fiesta de las luces”, una tradición que reúne a familias y comunidades en torno a la esperanza, la prosperidad y la renovación.

La embajadora de la República de India en Panamá, Pratibha Parkar, destacó que el Diwali es una de las celebraciones más importantes de la cultura india, que simboliza la victoria de la luz sobre la oscuridad, del bien sobre el mal y del conocimiento sobre la ignorancia.

Parkar explicó que “en Panamá la comunidad de origen indio mantiene vivas estas tradiciones mediante el encendido de lámparas, la decoración con rangolis (diseños coloridos que se hacen en el suelo), el intercambio de dulces, las oraciones, la música, la vestimenta tradicional y las reuniones familiares y comunitarias”.

La diplomática resaltó que “la comunidad india busca ofrecer a los panameños una experiencia de hospitalidad, alegría y conocimiento intercultural: mostrar que la fiesta no es solo religiosa, sino también una celebración de la familia, la solidaridad, la esperanza y la convivencia”.

La festividad, que se extiende generalmente durante cinco días, tiene como jornada principal el tercer día, cuando se encienden las lámparas tradicionales o diyas. Su fecha varía cada año porque se rige por el calendario hindú lunar asociado al festival.

India lanza concurso Diwali en una nueva plataforma digital

mL | La embajadora Pratibha Parkar también destacó “BharatVerse”, una plataforma digital del Ministerio de Asuntos Exteriores de India que transforma el concurso “Bharat Ko Janiye” en una experiencia para India con juegos, cuestionarios y retos.

La app está en bkjquiz.com, para dispositivos Android e iOS, dirigida a personas de 13 años en adelante. Como parte de su lanzamiento, hasta el 10 de noviembre se realiza un concurso especial sobre Diwali, con actividades sobre las tradiciones y el significado, cuyos ganadores pueden tener la oportunidad de viajar a la India.

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