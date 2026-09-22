Destaca en Expo ConCiencia de la OEI

Z.Emanuel | El proyecto para la creación del Museo de Capira alcanzó un nuevo hito al ser seleccionado para participar en la cuarta edición de la Expo ConCiencia, este 25 de septiembre, en Ciudad del Saber, bajo el lema “Ciencias que construyen sociedad”.

Impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la iniciativa busca visibilizar la investigación histórica y promover el turismo sostenible mediante la puesta en valor de la identidad local. Sobre esta oportunidad, la investigadora y escritora Vannie Arrocha afirmó: “Habla muy bien del proyecto porque son muy pocos los proyectos de los pueblos del interior que logran tener visibilidad ante organismos internacionales”.

Durante la jornada, el equipo gestor presentará avances sobre los orígenes del distrito, respaldados por estudios paleoecológicos que ubican la presencia humana y la práctica agrícola en el área desde hace milenios. Como gesto simbólico para los asistentes que visitan su espacio ferial y participan en sus charlas, el grupo obsequiará mazorcas para representar las raíces culturales de la región.

Al respecto, Arrocha explicó el enfoque educativo y patrimonial que guía la propuesta: “No hay turismo sostenible sin conocimiento del lugar. Nuestro proyecto quiere ofrecerle a la comunidad que tenga clara su historia, que es ancestral y precolombina, y que a la vez le funcione para generar ingresos a través del museo y de los sitios naturales”.

A la par de su divulgación científica, el comité impulsa alianzas diplomáticas y cuenta con el aval institucional del Ministerio de Cultura para afianzar el alcance de la obra y gestionar posibles convenios internacionales o donaciones. Entre las gestiones destaca el fortalecimiento de los lazos culturales con la República Checa por el vínculo histórico del corregimiento de Lídice.