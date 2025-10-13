Desfile en David tendrá más de tres mil naguas

La ciudad de David se prepara para recibir una explosión cultural este sábado, 18 de octubre, con la primera edición del Desfile de las Mil Naguas, que reunirá a más de 3,000 personas de 85 delegaciones luciendo el atuendo tradicional Ngäbe.

El alcalde Joaquín De León destacó que el evento no solo exhibirá la rica cultura Ngäbe, sino que también generará un significativo impacto económico a través del turismo, concluyendo con una gran feria de emprendimiento y presentaciones artísticas en el parque Miguel de Cervantes Saavedra.

Por su parte, la abanderada del desfile, Rosa Iveth Montezuma, expresó su honor por la distinción y reconoció cómo “la mujer y el hombre indígena han podido llevar adelante su cultura y sentirse orgullosos e identificados”.

Mitzity Tugrí, de la Unión de Gestores Culturales y coorganizadora, subrayó la trascendencia de esta iniciativa, que busca ser replicada en otros municipios como Changuinola y Barú, fuera de la comarca. El desfile iniciará en el parque de Las Madres.