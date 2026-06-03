Descubren una mantis amarilla en Veraguas

Un equipo de científicos de la Universidad de Panamá logró identificar y documentar, por primera vez en la región centroamericana, una inusual variación de coloración amarilla en las hembras de la mantis religiosa Antemna rapax.

El histórico hallazgo, publicado en la revista científica The Biologist (Lima), se concretó en el marco del proyecto “Monitoreo de la Biodiversidad” junto al Ministerio de Ambiente, registrando estos ejemplares en diversas localidades que incluyen el sector de Santa Fe, en la provincia de Veraguas.

Hasta este descubrimiento, los registros comunes de la especie solo correspondían a tonalidades verdes, por lo que la aparición de ejemplares amarillos aporta información clave sobre la variabilidad morfológica y ecológica del insecto.

Al respecto, el profesor Alonso Santos, investigador del Museo de Invertebrados G.B. Fairchild y coordinador del estudio, explicó que estos avances “permiten comprender mejor los procesos de adaptación de los insectos a diferentes ambientes y demuestran la necesidad de mantener programas permanentes de monitoreo y conservación de la biodiversidad panameña”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Panamá, Dr. Eduardo Flores Castro, ensalzó el impacto de este trabajo como una muestra del aporte de la academia al conocimiento científico regional.

“La Universidad de Panamá continúa generando investigación de alto nivel que contribuye al conocimiento de nuestra biodiversidad y fortalece el papel de la ciencia como herramienta para el desarrollo sostenible del país”, expresó la máxima autoridad universitaria, reafirmando el valor de la cooperación institucional en beneficio de la protección ambiental.