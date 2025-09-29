De modelo a dirigir parte del Fashion Week

Cultura

Instagram @alessgood | Alessandra Bueno Fontaine es una reconocida modelo panameña, exconcursante de belleza, graduada de Relaciones Internacionales y Economía.
ML | Alessandra Bueno.
Zulema Emanuel
29 de septiembre de 2025

Ayer culminó con éxito la edición 2025 del Panamá Fashion Week y Alessandra Bueno Fontaine, coronada en 2016 como Miss Panamá Mundo, cuenta cómo cambió las luces del modelaje por las estratégicas sombras de la producción, convirtiéndose en el rostro detrás de la comunicación del evento de moda más influyente del país.

Su transición no fue un accidente, sino una evolución natural impulsada por su madre Marie Claire Fontaine de Bueno, fundadora del evento, y una sólida formación académica, que incluye una maestría en Emprendimiento Social e Innovación de la London School of Economics. Este recorrido de modelo a estratega le dio una perspectiva única, entendiendo que el éxito requiere una elección: no se puede estar en la pasarela y en la producción al mismo tiempo.

Su principal disfrute es ver las piezas del rompecabezas —coordinación de invitados, proveedores y la interminable labor creativa— cobrar vida en la puesta en escena, un resultado gratificante tras meses de un trabajo intenso y demandante con un gran equipo.

A los jóvenes que sueñan con las pasarelas, les aconseja cultivar talentos, personalidad y algo que los haga únicos, pues asegura que las marcas buscan cada vez más individuos que tengan algo interesante que ofrecer más allá de su físico.

La industria
es joven

ML | Al reflexionar sobre la moda en Panamá, Alessandra Bueno cuenta que el futuro no está en copiar lo que se ve afuera, sino en mirar hacia adentro. La industria panameña, a su juicio, aún es “joven” y está en proceso de encontrar una identidad clara, más allá de la valiosa artesanía. Por ello, su mayor emoción la reservan los diseñadores emergentes, a quienes considera el verdadero futuro de la moda nacional.

Crónica de vida

Nació el 21 de noviembre de 1991. Es una modelo panameña y directora de comunicación de PFW.

En 2016 fue coronada como Miss Panamá Mundo y representó al país.

Tiene una maestría en The London School of Economics.

Hace poco dio a luz, su bebé tiene menos de dos meses.

