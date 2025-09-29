De modelo a dirigir parte del Fashion Week

Ayer culminó con éxito la edición 2025 del Panamá Fashion Week y Alessandra Bueno Fontaine, coronada en 2016 como Miss Panamá Mundo, cuenta cómo cambió las luces del modelaje por las estratégicas sombras de la producción, convirtiéndose en el rostro detrás de la comunicación del evento de moda más influyente del país.

Su transición no fue un accidente, sino una evolución natural impulsada por su madre Marie Claire Fontaine de Bueno, fundadora del evento, y una sólida formación académica, que incluye una maestría en Emprendimiento Social e Innovación de la London School of Economics. Este recorrido de modelo a estratega le dio una perspectiva única, entendiendo que el éxito requiere una elección: no se puede estar en la pasarela y en la producción al mismo tiempo.

Su principal disfrute es ver las piezas del rompecabezas —coordinación de invitados, proveedores y la interminable labor creativa— cobrar vida en la puesta en escena, un resultado gratificante tras meses de un trabajo intenso y demandante con un gran equipo.

A los jóvenes que sueñan con las pasarelas, les aconseja cultivar talentos, personalidad y algo que los haga únicos, pues asegura que las marcas buscan cada vez más individuos que tengan algo interesante que ofrecer más allá de su físico.