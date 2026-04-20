Demuelen estructura que bloqueaba entrada al proyecto Coco Parque en San Francisco

Este lunes 20 de abril se inició el proceso de demolición del edificio que bloquea la servidumbre de entrada a Coco Parque, informó la representante de San Francisco Serena Vamvas.

“Lo que está pasando hoy, está en firme con un proveído firmado por el alcalde. Tenemos un reporte de la Alcaldía y de la ANATI donde está toda la topografía y servidumbre que se han tomado. Hoy hemos iniciado el ingreso al Coco Parque”, explicó Vamvas.

Vamvas hizo un llamado a los vecinos de San Francisco a apoyar las acciones. “La comunidad merece su parque, toca que nos respalden. Coco Parque va, y no vamos a dejar que nadie se interponga”, expresó.

Coco Parque es un proyecto de construcción que lleva adelante la Junta Comunal de San Francisco.