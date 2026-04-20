Los genéricos competirán con Ozempic y bajarán el precio

La reciente pérdida de patente de Ozempic en países como India y China que permitirá la entrada de versiones hasta 80% o 90% más baratas comienza a generar expectativas en Panamá, donde el alto costo del tratamiento ha sido una de sus principales barreras.

El doctor Edgardo Gaitán Morales, director médico de la Escuela para Diabéticos, calificó este momento como un hito poco común en la historia de la medicina. Sin embargo, el especialista advirtió que la llegada de genéricos no será automáticamente positiva. Al tratarse de un medicamento biológico complejo, su copia no es tan sencilla como la de otros fármacos tradicionales. “No es una molécula simple. Es difícil de replicar exactamente, y ahí empiezan a aparecer diferencias”, señaló.

Gaitán también alertó sobre el posible ingreso de productos falsificados o de baja calidad, un riesgo que podría incrementarse con la apertura del mercado. “La OMS estima que hasta el 20% de los medicamentos pueden ser falsos. Eso nos puede llegar”, advirtió y resaltó la necesidad de controles más estrictos en Panamá.

Por su parte, el presidente de la Asociación Panameña de Diabéticos, Julio Edgar Flores, indicó que “todo tiene que analizarse con las autoridades para ver qué beneficios reales puede traer al país”. Flores también recordó que la falta de acceso a medicamentos sigue siendo un riesgo para los pacientes. “En cualquier tipo de diabetes, no tener tratamiento eleva los riesgos”, enfatizó.