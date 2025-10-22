$!‘Crimen Perfecto’ llega con un clásico de Hitchcock

El suspenso llega este mes de octubre al teatro panameño con “El Crimen Perfecto”, una puesta en escena dirigida por Abdiel Tapia, inspirada en el clásico “Dial M for Murder” de Alfred Hitchcock. Las funciones se realizarán hasta el 26 de octubre a las 7:30 p.m., en el Saloncito de Abdiel, un espacio íntimo de teatro ubicado en la Ciudad de Panamá.

Según el director Abdiel Tapia, la obra está ambientada en Londres en 1952, la historia gira en torno a un extenista profesional que planea el asesinato de su esposa para quedarse con su dinero y vengar una infidelidad. Lo que parece un crimen cuidadosamente planeado pronto se complica, desatando una trama de intriga y giros inesperados que mantienen al público en tensión de principio a fin.

Abdiel Tapia quien es director y parte del elenco de la obra explicó que se trata de Tony Wendice, un frío y calculador ex-jugador de tenis profesional que planea el asesinato de su rica esposa, Margot, para heredar su fortuna y vengarse por su infidelidad. “Es un thriller clásico, un género que no se ve mucho en el teatro local, donde el público se mantiene atento tratando de descubrir si el crimen se consumará o no”, expresó.

En escena participan Janett Vásquez, Roberto Borosini actor uruguayo radicado en Panamá, Juan Sáez, Eduardo Villarreal y el propio Abdiel Tapia. Con un vestuario y escenografía fieles a la Inglaterra de los años cincuenta, la obra ofrece una experiencia teatral inmersiva.

“El público está tan cerca que prácticamente puede tocar a los actores. Es una experiencia muy íntima y distinta a la del teatro tradicional”, comentó Janett Vásquez quien es actriz de la obra.

Las entradas para la presentación tienen un costo general de 20 dólares, con precios de preventa y descuentos establecidos por ley para jubilados.

La sala cuenta con una cita ideal para los amantes del teatro, el suspenso y las buenas historias que desafían la lógica.