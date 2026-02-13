Colón sí celebrará el domingo de carnavalito

En una reunión realizada ayer, 12 de febrero, entre la Junta del Carnaval Alegoría y representantes de la Zona Libre de Colón, se aprobó la realización del carnavalito el domingo, 22 de febrero, confirmaron a Metro Libre miembros de la junta directiva. Con esta decisión, se da un giro a los anuncios previos que contemplaban la cancelación total de las actividades de reinado.

Días antes, Roberto Edwards, presidente de la Junta Alegoría, señaló que la situación financiera es insostenible luego de que no se concretara el respaldo económico conversado con la Alcaldía de Colón. “Ya habíamos consolidado un presupuesto con parte de la Alcaldía y al final nos dicen que no se va a poder efectuar ese apoyo. La verdad nos deja cojeando de una parte”, expresó.

Sin embargo, tras el reciente encuentro, se logró rescatar el carnavalito del 22 de febrero, mientras que el Carnaval del martes 17 se mantiene suspendido. Edwards reiteró que, independientemente de los cambios, las comparsas podrán desarrollar sus actividades en sus respectivas sedes el martes Carnaval. Actualmente, se evalúa si el horario se mantendrá como en el precarnaval hasta las 10:00 p.m., o si se extenderá hasta la medianoche.

El Carnaval de Colón 2026 si cuenta con su reina, Yaileen Acosta, quien encabezará las festividades.

Desde el sector entretenimiento, Dj Shady destacó que los carnavales son fundamentales para la provincia. “Es un golpe fuerte para la industria del entretenimiento y para los emprendedores que viven de esto. Esperemos que de alguna forma se logre alguna celebración en la comunidad”, comentó.

La aprobación del carnavalito representa un alivio parcial para quienes apuestan por mantener viva una de las tradiciones más importantes de la provincia atlántica.