Cobre Panamá presentó una experiencia interactiva en el Festival Musicalion 2026

Cobre Panamá participó con un puesto informativo en Musicalion 2026, evento que culminó ayer, como parte de su estrategia de acercamiento ciudadano. A través de herramientas virtuales, los asistentes conocieron de primera mano la operación minera y conversaron directamente con trabajadores de diversas regiones, fomentando un intercambio transparente de vivencias y conocimientos.

Al respecto, Miriam Sánchez, supervisora de operaciones, señaló que el objetivo es construir puentes de comunicación para resolver inquietudes de la población. “Buscamos escuchar a la ciudadanía para que logren comprender correctamente los procesos mineros”, explicó Sánchez, destacando que esta iniciativa de diálogo ya se ha replicado con éxito en otros puntos del país como Bugaba, Colón y diversos centros comerciales.

Por su parte, Julissa Sánchez, representante de la empresa, detalló que el espacio ofreció información sobre los procesos previos al cese de operaciones y las labores actuales de cuidado y preservación ambiental. Según indicó, estas acciones están enfocadas en proteger los suelos y ríos de las áreas aledañas, permitiendo a los visitantes recorrer, mediante un tour virtual, desde la etapa de molienda, la maquinaria utilizada hasta los programas de biodiversidad vigentes.